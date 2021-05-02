ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧ ರದ್ದು

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 31– ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಾರಿನವರೆಗೆ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿವರೆಗೆ ವಿದೇಶಿ
ವಸ್ತುಗಳ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶದಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆಮದು– ರಫ್ತು ನೀತಿ
ಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 715 ವಸ್ತುಗಳು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ.

ಮುಕ್ತ ಆಮದಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಆಗಿದ್ದ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ 342 ಜವಳಿ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 147 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 226 ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಊರ ಮುಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಸರದಾರ

ಇಂದೋರ್, ಮಾರ್ಚ್ 31– ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಚಿನ್ ರಮೇಶ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಸಚಿನ್ ಅವರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.