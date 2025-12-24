75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸೋಮನಾಥ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸೋಮನಾಥ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಟ್ಟಣ, ಮೇ 11– ಪ್ರಶಾಂತ ಗಂಭೀರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸೋಮವಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು 9.47 ಗಂಟೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 

ಬಿಳಿ ಖದ್ದರ್ ಧೋತಿಯುಟ್ಟು, ತೆಳು ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆಯ ಉತ್ತರೀಯ ಹೊದ್ದು ಬರೀತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಗ್ರಹದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರಳನ್ನು ಎಳೆದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವದ ನೂರೆಂಟು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ 
3 ಸಾಲು ಗಂಧ ಬಳಿಯಲಾಯಿತು.