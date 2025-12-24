75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವಿಧಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಾಟು

ರಾಜ್ಯಾಂಗ ವಿಧಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಾಟು

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 12– ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಾಟು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ ನೆಹರೂ ಈ ದಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಹಿಂದುಳಿದ ಪಂಗಡಗಳ ವಿದ್ಯೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು 'ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಂತ
ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಾಂಗದ 15ನೇ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುವುದೂ ನೆಹರೂ ಮಂಡಿಸಿದಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ. ಮದರಾಸಿನ ಕೋಮುವಾರು ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ತಿದ್ದುಪಾಟದು.