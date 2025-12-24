75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಭಾರತ ವಿಷಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ– ಪಂಡಿತ್‌ ನೆಹರೂ

<p>ಭಾರತ ವಿಷಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ: ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂ</p><p>ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 31– ಭಾರತ ಇಂದು ವಿಷಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನತೆ ಅರಿಯಬೇಕು; ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಹಿತವನ್ನು ಅಧೀನಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಹಾರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು ಇಂದು ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘಗಳೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳೂ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ; ಸರಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜನ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿದರೆ ದೃಷ್ಟಿಭೇದವಿದ್ದರೂ ಫಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>