75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಿ

ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಿ

ತಿರುವನಂತಪುರ, ಮಾರ್ಚ್ 25– 'ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂದು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು' ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ಈ ದಿನ ಸಾರಿದರು.

ತಿರುವನಂತಪುರದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 25 ಸಹಸ್ರ ಮಂದಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಸಾದರು, 'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದಾಗ ದಂಗೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಲಭೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆಯಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಉತ್ತಮ ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬುಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಲಿಸುವ ನೈಜ ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಬಯಸುವುದು' ಎಂದರು.

ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಸೈನಿಕರ ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪೂರ್ಣ ನೆರವು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 25– ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಪೂರ್ಣ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರದಿಂದ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸಚಿವ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ.ಪಿ. ಮೆನನ್ರವರು ಇಂದು ಸಂಜೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿನಾಕಾರಣ ಸಂದೇಹಗಳಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನಾವಶ್ಯಕವೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.