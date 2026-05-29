75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ನಾರಾಯಣರಾಯರ ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ರಮ: ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 28–</strong> ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ವಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ರಾಯರ ಆಯ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವೆಂದು ಶ್ರೀ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪಿಳ್ಳೆಯವರ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ತೀರ್ಪಿತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಕಮೀಷನ್ಗೆ ತನ್ನ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತಷ್ಟೆ. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಮೀಷನ್ ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಗೆಜೆಟ್<br>ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಸಾರಿದೆ.</p>