75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ‘ಕವನಗಳ ಕೇಳದವರಾರು?’ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕವಿಗಳ ಸವಾಲು

<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಮೇ 27–</strong> ‘ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕವನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಕೇಳಿಸಿ<br>ಕೊಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನ ಕವಿಗಳು, ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p><p>ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ‘ಡೆಸ್ ವಾಸ್ಗೆಸ್’ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೈಬರಹ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ರೈಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಕವಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಕುಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಜನಸಂದಣಿಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಸರಸರನೆ ವಿಕ್ರಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>