75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ರದ್ದಿನ ಶಾಸನ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ರದ್ದಿನ ಶಾಸನ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ

ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಮೇ 10– 1951ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ರದ್ದು ಮತ್ತು ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಶಾಸನವು ಶಾಸನಬದ್ಧವೆಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ ಈ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮುದ್ರೆಯೀಯಲು ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆಂದೂ ಕೋರ್ಟು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಶಾಸನದ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧತೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರು.