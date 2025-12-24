75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀಣಿ ಸೇನೆಗಳ ಪ್ರತಿದಾಳಿ

<p><strong>ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀಣಿ ಸೇನೆಗಳ ಪ್ರತಿದಾಳಿ</strong></p>.<p>ಟೋಕಿಯೋ, ಮಾರ್ಚ್ 30– ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳು ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು.</p>.<p>ಈ ದಿನ 38ನೆಯ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಡೆಗಳು ಚೀಣಿಯರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಿದವು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಲ<br>ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಉಯಿಜೋಂಗ್ಚು ವಿನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಯೊಂದು ಸಿಯೋಲ್–ವೋನ್ಸಾನ್ ಬಾಟಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, 38ನೆಯ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ದಾಟಿತೆಂದು ರಣಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿ<br />ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೇನೆಯ ಪಡೆಯೊಂದರ ವಕ್ತಾರರೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಿಗೆ ಕಾರಣ ರಾದರು. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದರು.</p>