75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಅರ್ಜಂಟೈನಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತಗಳು

ಅರ್ಜಂಟೈನಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತಗಳು

ಬ್ಯೂನಾಸ್ ಐರಿಷ್, ಮಾರ್ಚ್ 27–ಇಂದು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಳ ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಂಟೈನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ, 13 ಮಂದಿ ಮೃತರಾಗಿದ್ದು, 7 ಮಂದಿಗೆ ತೀವ್ರಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಟೈರಾ ಚೆಲ್ಟಾಫ್ಯೂಗೋದ ರಯೋಗ್ರಾಂಡಿ ಬಳಿ ಅರ್ಜಂಟೈನಾದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ಲೈನಿನ ಡಕೋಟ ವಿಮಾನವು 18,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 19 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ 11 ಮಂದಿ ಮೃತರಾದರು.

ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ತರುವಾಯ ಸಾಂಟಫೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು.