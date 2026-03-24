75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಜಪಾನಿನ ‘ಬೆಂಕಿ ಮೊಸಳೆ’ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ

<p><strong>ಜಪಾನಿನ ‘ಬೆಂಕಿ ಮೊಸಳೆ’ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ</strong></p>.<p>ಮೈಸೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 23– ಭಾರತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆನೆ ‘ಇಂದಿರಾ’ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ‘ಬೆಂಕಿ ಮೊಸಳೆ’ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಗ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಕಿ ಮೊಸಳೆ’ ಜೋಡಿ ಹಲ್ಲಿಯ ಜಾತೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇವು 18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುವು. ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯ ಮಂಡಾರಿಯಂ ಬಾತುಗಳಿಗೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಪುಕ್ಕವಿದೆ. ಮರಿ<br />ಕರಡಿಗಳಂಥ ರಾಕೂನ್ಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>