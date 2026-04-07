<h3><strong>ಪ್ರೊ. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರೇ?</strong></h3>.<p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಏ. 6– ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನರು ಅನೇಕ ಶಾಂತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವರೆಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿರುದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಿತಿಯು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಹೆಸರು ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಐನ್ಸ್ಟೀನರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಎಂತಹದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾದಾಗಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದೆಂದೂ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>