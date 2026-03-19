75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪರ್ಷಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕೊಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೇರಿತ

ಲಂಡನ್, ಮಾರ್ಚ್ 18– ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಷಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲಿ ರಜ್ಮರಾರವರ ಕೊಲೆಯು 'ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವದ ಫಲ'ವೆಂದೂ, ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾವೆಂದು ಸೋವಿಯತ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ 'ಪ್ರಾವ್ದಾ' ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಸ್ತವು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನರಲ್ ರಜ್ಮರಾರವರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ, ರಷ್ಯಾ–ಪರ್ಷಿಯನ್ಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ನಿರತವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ನೀತಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ 'ಪ್ರಾವ್ಡಾ' ಹೇಳಿದೆ.