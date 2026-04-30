25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಆಂಧ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಚುನಾವಣಾ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಏ. 30– ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೊಳ್ಳದ ಐದು ಮಹತ್ವದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದು ವರಿಸಿರುವ ಆಂಧ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸೇರುವ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ <br>ಬಿ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಫೀಡರ್ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಮತದಾರರ ಆಕ್ರೋಶ: ಸಚಿವರ ಪಲಾಯನ</strong></p>.<p>ಚಿತ್ತಾಪುರ: ಏ. 30– ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ಬಾಬು ರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರ ಅವರು ಮತದಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಪಲಾಯನಗೈದ ಘಟನೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>