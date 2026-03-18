75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೂ ತೆರಿಗೆ; ಲಗ್ನವಾದರೂ ತೆರಿಗೆ!

<p><strong>ಷಿಲ್ಲಾಂಗ್, ಮಾರ್ಚ್ 17–</strong> ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಸರಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮೋತಿ ರಾಂ ಬೋವರವರು ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಷಯ ಘಟಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಗ್ನವಾದವರ ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಲಗ್ನವಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಲಗ್ನವು ಪ್ರಜಾಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏರಿಸುವ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ, ಅದು ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದುದರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ನಗೆ ಕೋಲಾಹಲದ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತರವಿತ್ತರು.</p>