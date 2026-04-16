75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು

75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ; ಸೋಮವಾರ, 16–4–1951

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 15– ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಲಲಿತಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಂದು ಬಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿ, ತಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹರಿದು ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗೊಂದಲವಾಯಿತು.

ಇಂದು ಸಂಜೆ ವೈಜಯಂತಿಮಾಲಾ ಅವರ ನೃತ್ಯವೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 6.15ಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿತೂಗದೆ ಜನ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು.

ಬಾಗಿಲು ಬಳಿಯಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಕೌಟಿನವರು ಜನರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲೆಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ ಸಣ್ಣಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದಲೂ ಜನ ನುಗ್ಗಿದರು. ಟಿಕೆಟ್ ಬೂತ್ಗಳ ತಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ನುಗ್ಗಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಠಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಯಿತು.