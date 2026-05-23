75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಜೂಜು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 22–</strong> ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುದುರೆ ಜೂಜಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಜೂಜಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡ ಹದಿನೇಳೂವರೆಯಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಬಾಹಿರ ಜೂಜನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದರ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 15.56 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂತು. ಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ರೇಸ್ ನಡೆವ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕಾರಣ.</p>