75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬರೋಡಾ ಮಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ತೆಗೆದುದು ಸರಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 21– ಸರ್ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಗರಿಗೆ ಬರೋಡಾ ರಾಜತ್ವದ
ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡುದು ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಯಾದು
ದೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಬರೋಡಾದ ಮಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಸರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಚಿವ ಶಾಖೆಯ ಹಂಗಾಮಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಎಂ. ಬುಚ್ರವರ ಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಚಿವ ಶಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟರು.