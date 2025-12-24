75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನ: ಬರೋಡ ರಾಜರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟತೆ

75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶನಿವಾರ, 14–4–1951

ಏ. 13– ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಡದ ಅರಸರಾದ ಮಹಾರಾಜಾ ಪ್ರತಾಪ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಯಕವಾಡರಿಗಿತ್ತಿರುವ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ವಾಪಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಯಕವಾಡರ 21 ವಯಸ್ಸಿನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಫತೆಸಿಂಗರನ್ನು ಬರೋಡದ ರಾಜರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾಳೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.

ಗೋಧಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೇಕು!

ಮುಂಬಯಿ, ಏ. 13– ರಷ್ಯಾ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಕೇಂದ್ರದ ಆಹಾರ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಎಂ. ಮುನ್ಷಿಯವರಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದರು.