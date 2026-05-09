<h2>ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನೌಕರನ ಕೊಲೆ</h2>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು,</strong> ಮೇ 8– ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದರ ನೌಕರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಗರದ ಅಶೋಕ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಗಳು, ಆತನಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿ ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ಪಿ. ಆಚಾರ್ಯ (50) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರ ಜತೆ<br>ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸದಾಶಿವ<br>ನಗರದ ನರಸಿಂಹನ್ (45) ಎಂಬಾತನನ್ನೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಾದರೂ ಅವರು ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಮಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>