25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 10</strong>– ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರೂ. 900 ಕೋಟಿಗಳ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p><p>ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>**</p><p><strong>ಎನ್ಡಿಎಗೆ ವಾಪಸಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮುಕ್ತ: ಮಮತಾ</strong></p><p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಜೂನ್ 10 (ಪಿಟಿಐ)–</strong> ಎನ್ಡಿಎಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ವಾಪಸಾಗುವ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾವು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೃಢಪಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ಮಮತಾ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ವಿಚಾರವೊಂದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎನ್ಡಿಎ ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು’ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>