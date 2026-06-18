<p><strong>ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ 25 ಮಂದಿ ನೀರು ಪಾಲು</strong></p><p>ದಿಬ್ರೂಘರ್, ಜೂನ್ 17– ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ದೋಣಿಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂಭವಿಸಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ 25 ಮಂದಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರಡಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರಜಾಪಕ್ಷದ ಘಟನಾ ರೂಪುರೇಷೆ ಅಂಗೀಕೃತ</strong></p><p>ಪಾಟ್ನಾ, ಜೂನ್ 17– ಕಿಸಾನ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಪ್ರಜಾಪಕ್ಷ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು.</p><p>ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಲಾನಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.</p>