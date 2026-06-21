75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿನ ಸೂಚನೆ 

<p><strong>ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿನ ಸೂಚನೆ </strong></p><p>ಫೆಯಿದ್, ಸುಯಿಜ್ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರದೇಶ ಜೂನ್ 20– ಪರ್ಷಿಯದ ಎಣ್ಣೆ ಗಣಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಬ್ರಿಟಿಷ್–ಪರ್ಷಿಯ ಸಂಧಾನ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಲ್ ವಿಮಾನ ನೆಲೆಗಳಿಗೂ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲಾಯಿತೆಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. </p><p>ಸಂಧಾನ ಭಂಗವಾದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಅನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಶಾಖಾ ಸಚಿವ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮಾರಿಸ್ ರವರು ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂಧಾನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>