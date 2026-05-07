75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬಿ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಕಂಡಕ್ಟರುಗಳು

ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರ ಮರಣ 

ಮದರಾಸ್, ಮೇ 6– ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಫೀಸರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ರಾಜಾರಾವ್ ಎಂಬುವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್–ವಿ–ವಿಮಾನವೊಂದು ಚಿಂಗಲ್ ಪೇಟೆಗೆ ಏಳು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಕುರಂಬಕ್ಕಂ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ರಾಜಾರಾಯರೂ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೂ ಮೃತರಾದರೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಬಿ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಕಂಡಕ್ಟರುಗಳು 

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 6– ಇನ್ನು 4–5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಕಂಡಕ್ಟರುಗಳೊಡನೆ ಓಡಾಡುವುವು. 

ಸುಮಾರು 15 ಸ್ತ್ರೀ ಕಂಡಕ್ಟರು ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿ.ಟಿ.ಸಿಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆಯೆಂದೂ, ನಾಳೆಯಿಂದ 3–4 ದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಲೈನುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಾಗುವರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.