25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಾವೇರಿ: ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 7–</strong> ಕಾವೇರಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದ ಜಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾರ–ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಇಂದು ನಡೆದ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಯ 8ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಎತ್ತಿದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ಹೊಸ ನೀರಾವರಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪವಾಗಿತ್ತು.</p>