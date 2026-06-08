ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಾವೇರಿ: ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಜ್ಞ ಸಮಿತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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Prajavani25 years back25 Years agoCauvery Water Dispute
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