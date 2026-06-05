25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ವಿವಾಹ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ವಿವಾಹ</strong></p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಜೂನ್ 4– ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೂರಾರು ಜನ ಸೇರಿ ವೃಕ್ಷ ಸಂಕುಲಕ್ಕೂ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ವಿರಳ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪರಿಸರ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಭಯ–ಭಕ್ತಿ, ದೈವೀಶ್ರದ್ಧೆ ಅಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷವಂಶಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯ ನಂಟು ಬೆಸೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರದ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. 23 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಅರಳಿಮರವು, 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬೇವಿನ ಮರವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವರಿಸಿತು.</p>.<h2>ಶಾಸಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್</h2>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 4– ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 225 ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ವಿವರ ಕುರಿತು ವರ್ಣ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಎಲ್ಎ.ಕಾಂ’ ಕನ್ನಡ ವೆಟ್ಸೈಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>