25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: 50 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 9–</strong> ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.</p><p>ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಇಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ನಿಧಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಬೇಕೆಂಬುದು ವರದಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ.</p><p>**</p><p><strong>ಪೇಸ್–ಭೂಪತಿ ಜೋಡಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ</strong></p><p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಜೂನ್ 9–</strong> ಭಾರತದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಟೆನಿಸ್ ಜೋಡಿ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭೂಪತಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿ</p><p>ಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಂದು ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪಾವೆಲ್ ವಿಜ್ನೆರ್– ಪೀಟರ್ ಪಾಲಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು 7–6 (7–5), 6–3ರಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>