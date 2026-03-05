75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೆಕ್‌ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ರ್ಯಾಟೋಚ್‌ ಕಣ್ಮರೆ

<p><strong>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೆಕ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ರ್ಯಾಟೋಚ್ ಕಣ್ಮರೆ</strong></p>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಮಾ. 4</strong>– ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಕೋಸ್ಲೋವೇಕಿಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಬಿ.ಜಿ. ಕ್ರ್ಯಾಟೋಚ್ ವಿಲ್ರವರು ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಜೆಕ್ ರಾಯಭಾರಿಯು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನೂ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ. ಕ್ರ್ಯಾಟೋಚ್ ವಿಲ್ರವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೇಗಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತೆಂದೂ ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ದೆಹಲಿಯ ಜೆಕ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ವಕ್ತಾರರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>