25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಹಾವಿನಂತೆ ಪೊರೆ ಬಿಡುವ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪೋರ

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ,</strong> ಮೇ 22– ಹಾವಿನಂತೆ ಪೊರೆ ಬಿಡುವ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ ಹಾವಿನಂತೆ ಪೊರೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಏನು ರೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಈತನ ಚರ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದ ಚರ್ಮ ಆಗಾಗ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚರ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ ನಿಟುವಳ್ಳಿಬಳಿಯ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್. ಭೂತರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕರಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈತ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಚುರುಕು. ಆದರೆ, ಮೈಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವೆಲ್ಲಾ ಪೊರೆ ಬಿಡುತ್ತಿರು ವುದರಿಂದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಈತನಿಗೆ ಕಷ್ಟ.</p>