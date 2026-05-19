25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ‘ಮಂಗಮಾನವ’ ಚೇಷ್ಟೆ: ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಸೇರಿ ಐವರ ಬಂಧನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 18– </strong> ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ‘ಮಂಗಮಾನವ’ನ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಹರಡಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಜನ ರನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಜನರು ಈಗ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಾ. ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಗರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ<br>ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗವಸು<br>ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆಸೆದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಗನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು.</p>.<p><strong>ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೀಘ್ರ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 18– ಬಹುವರ್ಷ ಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಹಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ 2002ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ 2004ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ 4,300 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>