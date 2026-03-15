ಸೋಮಶೇಖರ್ಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಲೀಲಾವತಿಗೆ ರಾಜ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 15– ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ (1999–2000ನೇ ಸಾಲಿಗೆ) ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಎಂ. ಲೀಲಾವತಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದೇವೀರಿ', ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದ್ವಿತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ', ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮ ಕಾರಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪ್ರಾಣಸಖಿ' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.