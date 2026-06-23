75 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ|ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರದು: ಜರ್ಮನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p><strong>ಬರ್ಲಿನ್, ಜೂ. 22</strong>– ರಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾವು ಗೆಲ್ಲುವ<br>ಸಂಭವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೂರ್ವ ಜರ್ಮನಿ ಇಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿತ್ತಿತು.</p>.<p>ರಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾಜಿ ಆಕ್ರಮಣದ ಹತ್ತನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಘೋಷಣೆಯು, ‘ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕಿಂತ ಸೇನೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರನ ಜರ್ಮನಿಯು ರಷ್ಯದಿಂದ ಪರಾಜಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದೆಂದೂ ರಷ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಚೀಣಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>