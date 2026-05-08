25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಲುಷಿತ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಮೀನು ಸಾವು

ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 7– ಈ ತಿಂಗಳ 1ರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತ ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಗ್ದಾನ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವೀರ ಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವರದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತ ನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ 10 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ 27 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಆಗದು. ಈಗ ಇರುವ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಲುಷಿತ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಮೀನು ಸಾವು

ಮೈಸೂರು, ಮೇ 7– ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಕೆರೆ
ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನು ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಸತ್ತ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಹಣಕಾಸು) ಬಿ.ಕೆ. ಯದುನಾಥ್ ಅವರು, ಸತ್ತಿರುವ ಮೀನಿನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.