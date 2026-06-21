25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ

<p><strong>ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ</strong></p><p>ಬೀದರ್, ಜೂನ್ 20– ಬೀದರ್ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೆನ್ನಲಾದ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಗುಂಪೊಂದು ರಿವಾಲ್ವರ್ ಮತ್ತಿತರ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಲ್ಲುವ ವಿಫಲಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.</p><p>ಸದರಿ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಗರದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಹೊತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>