<p><strong>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಮುಖಂಡರು ತೃಣಮೂಲಕ್ಕೆ</strong></p><p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಮಾರ್ಚ್ 4 (ಪಿಟಿಐ)–</strong> ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಶಾಸಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಮುಖಂಡರು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p><p>ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿ ಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸಕರು ತೃಣಮೂಲ ಸೇರುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p><p>'ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯು ಸಿಪಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಎಡರಂಗ ವಿರುದ್ಧದ ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಹೋರಾಟ' ಎಂದು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p><p>______________</p><p><strong>ಗಡಿ ವಿವಾದ: ಸೌಹಾರ್ದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಕರೆ</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 4</strong>– ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಲಾಸ ರಾವ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಮಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಮಹಾಜನ್ ವರದಿಯೇ ಅಂತಿಮ ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾದ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>