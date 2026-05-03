25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 2–</strong> ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಯ ರಫ್ತು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಹಾರಾಜನ್ ನುಡಿದರು. </p>