ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಏ.11- ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರೂಮನ್ನರು ಜನರಲ್ ಮೆಕಾರ್ಥರರನ್ನು ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸೇನೆಗಳ ಮಹಾದಂಡ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನರಲ್ ರಿಡ್ಜ್ವೆಯವರನ್ನು ಜನರಲ್ ಮೆಕಾರ್ಥರರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಮ ದಳದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಎ. ವ್ಯಾರ್ಫ್ಲೀಟ್ರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ದಂಡನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗೂ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ವಿಷಮ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಂತೂ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನುಡಿದರು.