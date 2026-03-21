25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ರಕ್ಷಣಾ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪೆಸಗಿಲ್ಲ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 20–</strong> ರಕ್ಷಣಾ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇಂದು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರು ಎನ್ನಲಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರಲಿ, ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವು: ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ</strong></p><p><strong>ಮಂಡ್ಯ, ಮಾರ್ಚ್ 20–</strong> ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ಶವ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈಕೆಯನ್ನು ಕೆಲ ಹುಡುಗರು ಅಪಹರಿಸಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆಗೈದ ಶಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದ ಕಾರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ, ಬೆಂಕಿ, ಧರಣಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್, ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. </p>