ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed prajavani archive

75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಹಿಂಸೆ ತ್ಯಜಿಸಲು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ಷರತ್ತು ಒಪ್ಪೆವು: ಸರ್ಕಾರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:52 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:52 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Prajavani Archive75 Years Ago

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT