75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಐ.ಎ.ಎಸ್‌.ನಲ್ಲಿ ಹರಿಜನರ ತೇರ್ಗಡೆ 

ಭಾನುವಾರ, 29–4–1951

ನವದೆಹಲಿ: ಏ. 28– ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿಯವರು ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹರಿಜನರು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವರೆಂದೂ, ಅವರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 48ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವರೆಂದೂ, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕವಾಗಿರುವರೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಉಮೇದುದಾರರಲ್ಲಿ 240 ಮಂದಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವರೆಂದೂ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ: ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಧಾರದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿ.ಕೆ. ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಚಿವರು 1950ರ ರಾಜ್ಯಾಂಗ (ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರ) ಆಜ್ಞೆಯ ಕಡೆ ಗಮನಸೆಳೆದರು.