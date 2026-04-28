75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: 2 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನನಿರೋಧ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಏ. 27– ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನನಿರೋಧ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊರಟ ಸರ್ಕಾರೀ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾನ
ನಿರೋಧ ನೀತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನನಿರೋಧ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಆ ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ 1948ರ ಪಾನನಿರೋಧ ಶಾಸನ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.