75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನೀತಿ ವರ್ತನೆ ಆಪಾದನೆ

<p><strong>ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನೀತಿ ವರ್ತನೆ ಆಪಾದನೆ</strong></p>.<p>ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 6– ಮುಂಬೈ ಚಿನಿವಾರ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದರೆಂದು ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮುದ್ಗಲ್ ಎಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವರ್ತನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರರು ಮಂಡಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದತಾದರೂ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಐಚ್ಚಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಲೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಚಿನಿವಾರ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಘದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು’ ಈ ಆಪಾದಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು </p>