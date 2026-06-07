ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅನೀತಿ ವರ್ತನೆ ಆಪಾದನೆ

ಗುರುವಾರ 7.6.1951
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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75 Years Ago
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