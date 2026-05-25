75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಮೇ 24–</strong> ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಯುದ್ಧವಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಅಂಧಕಾರಯುಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವು ದೆಂದು ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರೂಮನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಅಂಥ ಯುದ್ಧವು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡುವುದೆಂದೂ, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಿಂತ ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದು ದಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ತೃತೀಯ ಯುದ್ಧವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ಹಿಂದಿನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುವುದೆಂದೂ ನುಡಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತೆ ಅಮೆರಿಕವು ನಷ್ಟಪಡ ಬೇಕಾಗುವುದೆಂದೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.</p>