75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಲು ಬರ್ಮದ ಸಮ್ಮತಿ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಲು ಬರ್ಮದ ಸಮ್ಮತಿ

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 9– ಬರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಮುನ್ಷಿಯವರ ನಿಯೋಗವು ಭಾರತ–ಬರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಐದು ವರುಷದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕರಡು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಿ ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಘೋಷವಾಯಿತು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು 240,000 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು, ಅನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 350,000 ಟನ್ಗಳಂತೆಯೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದೆ.