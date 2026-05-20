50 ಇವತ್ತು: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ 1976ರ ಮೇ 20

ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಸಂಬಂಧ

ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಈಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈಚೆಗೆ ಆದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ. 1971ರಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ಹೋದ ರಾಯಭಾರ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉ೦ಟಾಗಲಿವೆ. ಜುಲೈ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಬಹುಮುಖ ಅನುಕೂಲ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಆಗಲಿದೆ. ರಾಯಭಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪ೦ದದ೦ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿನಿಮಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇದ್ದೂ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷ . ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರಚಾರವೂ ಹುಳಿಹಿಂಡಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯವರು ಈಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಭುಟ್ಟೋರವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬುನಾದಿ ಭದ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.