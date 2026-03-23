25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು

ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು

ಚೆನ್ನೈ, ಮಾರ್ಚ್ 22– ಭಾರತ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ವನ್ನು ಇಂದು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯನ್ನು 2–1ರಿಂದ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹರಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು 84 ರನ್ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇಂದು ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ದಿಘೆ ಮತ್ತು ಹರಭಜನ್ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಮಾಂಚಕ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದವು.

ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 22– ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಂಧನ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವೀರಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಇಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.