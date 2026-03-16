75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾರಿ ಭಿನ್ನಮತ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 15– ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ (ತನಿಖೆಯ ಸಮಿತಿ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಭೆ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಭಾಗವಾಯಿತು.

ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಚ್.ವಿ. ಕಾಮತರು ಸೂಚಿಸಿದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರಾದ ದೇಶಮುಖರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಸಭೆ ಬಹುಮತದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು. 23 ಮಂದಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ, 74 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಓಟು ಮಾಡಿದರು.