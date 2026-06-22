<p>ಟೆಹರಾನ್, ಜೂನ್ 21– ಪರ್ಷಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಸಾದಿಕ್ರವರು ತಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದರು. ‘ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದಲ್ಲ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ 91 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರವಾಗಿ ಓಟು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಹಸ್ರಾರು ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ರಾಜಧಾನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಆಂಗ್ಲೋ–ಇರಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಪನಿಯ ಬೋರ್ಡು ಕಿತ್ತರು. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದರು. ಆದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರಾರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಲಾಹೋರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಖಾನ್</strong></p>.<p>ಲಾಹೋರ್, ಜೂನ್ 21– ವೈದ್ಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಗಡಿನಾಡಿನ ಗಾಂಧಿ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನರನ್ನು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಿಂದ ಲಾಹೋರ್ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>