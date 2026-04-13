ಶುಕ್ರವಾರ, 13–4–2001

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 12– ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೋಗಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ರೈಲು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ 9.15ಕ್ಕೆ ನಗರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಬೋಗಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳಚಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ರೈಲು ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರೈಲಿನ ಚಾಲಕ, ರೈಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದರು.

ಸ್ವಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ: ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 12– ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ 'ಸ್ವಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ' ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲಕ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಬೇಕಿದೆ.