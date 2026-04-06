25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬಾಬೂಜಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ

ಬಾಬೂಜಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ; ಇರಿತ

ಮೈಸೂರು, ಏ. 5– ಮಾಜಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಬಾಬೂ ಜಗಜೀವರಾಂ ಅವರ 94ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಂದು ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಗೊಂದಲ, ತಳ್ಳಾಟ, ಹೊಡೆದಾಟ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಿದ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಪುರಭವನದ ಹೊರ ಆವರಣದ ಗಾಂಧೀಚೌಕದ ಬಳಿ ದಲಿತರ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆರಳಿದ 'ಮಾದಿಗರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ' ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯಿತು.

ಜೆಡಿ(ಯು)ನಿಂದ ನೀರಾ ಇಳಿಸುವ ಆಂದೋಲನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 5– ನುಸಿಪೀಡಿತ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ನೀರಾ ಇಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಜನತಾದಳ (ಯು) ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೆಂಡ ಇಳಿಸುವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಭೈರೇಗೌಡ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.